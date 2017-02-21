Госсекретарь США выразил соболезнования в связи с кончиной Чуркина

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Во вторник по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

"От имени руководства США госсекретарь выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной постоянного представителя России при ООН В.И.Чуркина, которого хорошо знали многие американцы", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и двусторонних отношений, добавили на Смоленской площади.

Чуркин скончался 20 февраля от сердечного приступа в возрасте 64 лет.