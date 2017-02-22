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Береговая бригада на Камчатке получила первую партию новейших комплексов "Бастион"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны России развернуло на Камчатке первую батарею новейших сверхзвуковых береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион", пишет в среду газета "Известия".

"Задача "Бастионов" - защитить российские стратегические ракетоносцы "Борей" от кораблей вероятного противника. По мнению экспертов, новые комплексы станут важнейшим элементом обеспечения национальной безопасности России", - сказано в публикации.

Как рассказали "Известиям" в Главном штабе Военно-морского флота, "Бастионы" поступили на вооружение 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады в конце прошлого года.

"Эта воинская часть базируется в Елизовском районе Камчатки. До недавнего времени на вооружении бригады стояли устаревшие береговые ракетные комплексы "Редут". Но сейчас их заменяют "Бастионы". Полное перевооружение бригады на новейшие ракетные комплексы планируется завершить в ближайшее время", - говорится в статье.

На Камчатке, отмечает газета, базируются две дивизии подводных лодок: 10-я и 25-я. В состав последней входят подводные стратегические ракетоносцы Тихоокеанского флота. В 2015 году 25-я дивизия, базирующаяся в Вилючинске, пополнилась ракетным подводным крейсером стратегического назначения проекта "Борей".

Комплекс "Бастион" разработан и серийно выпускается "НПО машиностроения" (Реутов, Московская область). Главный калибр новейшего БРК - сверхзвуковые ракеты "Яхонт". Они способны уничтожать противника на дальности до 300 км, а также прикрыть до 600 км побережья. В зависимости от режима полета "Яхонт" развивает скорость от 2 300 до 2 700 км/ч.

В состав ракетной батареи "Бастиона" входят пусковые установки и специальный радар, а также различные вспомогательные машины. Батарея полностью автономна и без пополнения запасов может в течение пяти суток патрулировать побережье. А после получения координат корабля противника первая ракета стартует в его сторону уже через пять минут.

Бывший замглавкома ВМФ адмирал Игорь Касатонов отмечает, что "сегодня переоснащение армии ведется комплексно". "Этот процесс касается не только строительства новых кораблей, подводных лодок и баз их базирования. Этот процесс учитывает и защиту мест стоянки, а также возможности беспрепятственного боевого развертывания кораблей и подводных лодок. Все эти задачи как раз и обеспечивают зенитные и противокорабельные ракетные комплексы", - сказал адмирал, слова которого приводит газета.

Теги: Минобороны РФ, Камчатка, Бастион
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