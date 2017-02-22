Три автобуса столкнулись на остановке в центре Нижнего Новгорода

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Три маршрутных автобуса столкнулись на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде в среду утром, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"По предварительным данным, около 08:00 маршрутный автобус ПАЗ врезался в стоящий на остановке общественного транспорта автобус той же марки. Также произошло столкновение с автобусом ЛиАЗ. В результате трех человек доставили в больницу, еще нескольким оказана помощь на месте", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.