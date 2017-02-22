Рейс "Аэрофлота" незапланированно сел в Омске из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Аэрофлот" совершил незапланированную посадку в аэропорту "Омск-Центральный", поскольку одному из пассажиров потребовалась помощь врачей, сообщила "Интерфаксу" ведущий специалист по внутрикорпоративным коммуникациям аэропорта Галина Гавриш.

Самолет выполнял рейс №1441 из Иркутска в Москву. Утром в среду он вынужденно приземлился в Омске для оказания медицинской помощи одному из пассажиров, который почувствовал себя плохо.

"Самолет должен вылететь в Москву в 22:00, поскольку потребовалась дополнительная проверка технического состояния воздушного судна", - сказала Гавриш. Она подчеркнула, что все 132 пассажира размещены в гостинице, авиакомпания оказывает им необходимые услуги.

В омской транспортной прокуратуре агентству уточнили, что задержка рейса вызвана решением авиакомпании направить в Омск из Москвы своих специалистов для осмотра самолета.

"Техники аэропорта провели осмотр, но, видимо, у командира судна возникли какие-то сомнения в надлежащем состоянии агрегатов, и было принято решение о внеплановом осмотре", - сказал заместитель омского транспортного прокурора Станислав Немцов.

Характер и степень серьезности проверки С.Немцов не уточнил.

Собеседник агентства также отметил, что по факту инцидента надзорное ведомство проводит проверку. В частности, необходимо установить, была ли у авиакомпании возможность предоставить резервное судно, а также все ли права пассажиров соблюдены в период задержки вылета.