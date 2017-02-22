СПЧ поддержал отмену приговора Дадину

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Совет по правам человека при президенте РФ приветствует решение президиума Верховного суда об отмене приговора Ильдару Дадину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СПЧ.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека приветствует решение Верховного суда об отмене приговора и освобождении из-под стражи осужденного за нарушения на митингах активиста Ильдара Дадина", - сказали в пресс-службе.

В СПЧ подчеркнули, что Совет неоднократно выступал в поддержку Дадина, в том числе на встречах с президентом страны.

Ранее в среду президиум ВС РФ постановил освободить активиста.

"Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию", - говорится в решении президиума, оглашённом в среду по итогам рассмотрения представления председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу Дадина в связи с постановлением Конституционного суда РФ.

В декабре 2015 года Дадин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного оспоренной статьей. Его приговорили к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.

Конституционный суд РФ 10 февраля по итогам рассмотрения жалобы активиста на статью 212.1 Уголовного кодекса (УК) РФ (неоднократное нарушение правил организации или проведения митингов, демонстраций и пикетирования) постановил, что вынесенные в отношении Дадина судебные акты подлежат пересмотру.

КС РФ признал оспариваемую статью не противоречащей Конституции РФ, но рекомендовал законодателю ее доработать.