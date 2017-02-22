В СКР подано заявление о покушении на убийство Кара-Мурзы-младшего

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Адвокат Владимира Кара-Мурзы-младшего обратился в Следственный комитет России с заявлением о покушении на убийство оппозиционера.

"Мы сегодня подали заявление о преступлении. Просим провести проверку обстоятельств на предмет наличия в действиях не известных нам лиц статьи 105-й через 30-ю (Уголовного кодекса РФ), то есть покушения на убийство", - сказал Вадим Прохоров в среду "Интерфаксу".

По мнению заявителей, поставленный врачами диагноз "токсическое действие неустановленного вещества" соответствует действительности, вещество должно быть установлено.

По словам адвоката, в заявлении отмечается, что 2 года назад, после первого отравления Кара-Мурза-младшего также было подано заявление о покушении на убийство, ответ на которое из Следственного комитета так и не поступил.

Кара-Мурза-младший был экстренно госпитализирован 2 февраля утром. Прохоров тогда сообщил "Интерфаксу", что у политика развивается полиорганная недостаточность, он подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких и гемодиализа. После выхода из комы Кара-Мурза-младший отправился за границу для прохождения реабилитации.

7 мая 2015 года Кара-Мурза-младший был госпитализирован в Первую Градскую больницу. Тогда Прохоров утверждал, что все признаки говорили об отравлении. В январе 2016 года Кара-Мурза-младший обратился в Следственный комитет России с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу в рамках доследственной проверки по заявлению о его намеренном отравлении. Уголовное дело тогда возбуждено не было.