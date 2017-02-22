Минобороны подарило регионам 12 тыс. единиц списанной военной техники

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ за три года безвозмездно передало субъектам РФ около 12 тысяч единиц списанной военной техники, при этом на объектах Минобороны находится почти 270 тысяч тонн металлолома, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы передали за три года почти 12 тыс. единиц техники, снятой с эксплуатации, субъектам РФ, передали абсолютно безвозмездно. Субъект уплатил только за ее транспортировку и, если надо было, эта техника ремонтировалась", - сказал Шойгу в среду, отвечая на вопросы депутатов в рамках "правительственного часа" в Госдуме.

Глава российского военного ведомства поднял также вопрос, связанный с проблемой металлолома, который скопился на российских военных объектах.

"У нас на сегодняшний день на наших базах лежит металлолома 267 тыс. тонн. Возимся с этим делом. Только сейчас выстроили нормальную работу по сдаче этого металлолома. А почему не можем сдать? Потому что на каждую единицу надо провести конкурс, чтобы появился тот, кому эту технику можно сдать, оценить ее и прочие вещи делать", - пояснил Шойгу.