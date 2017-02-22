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Греф предсказал рекордно низкие ставки по ипотеке в 2017 году

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ставки по ипотеке в 2017 году могут выйти на исторически низкие уровни, заявил глава Сбербанка России Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным .

"По ипотеке сегодня у нас исторически самые низкие ставки. В этом году, с учетом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке", - сказал Греф.

Сбербанк с 20 февраля снизил ставки по ипотеке в среднем на 1,1 процентного пункта. В случае приобретения недвижимости у застройщиков ставка составит 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке - 10,75-12,25%.

Греф напомнил, что доля Сбербанка на российском рынке ипотеки составляет 55%.

"Мы как в кризис выросли, и в общем, поддерживаем эту долю, в первую очередь за счет того, что мы запустили несколько очень интересных продуктов", - сказал глава Сбербанка.

Он сообщил, что банк запустил новый продукт через специальный сайт "ДомКлик", где клиент может подать заявку и оформить все документы на получение кредита и подбор квартиры, приехав в банк только один раз.

"Мы в прошлом году начали эксперимент с правительством. И спасибо Игорю Ивановичу Шувалову, он поддержал эту инициативу, и в общем, мы даже не верили, что к концу года будет такой результат. Мы сделали совместный проект с Росреестром, и сегодня за четыре дня можно зарегистрировать право собственности, не обращаясь в Росреестр - через Сбербанк", - рассказал Греф.

Теги: Герман Греф, ипотека, Сбербанк
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