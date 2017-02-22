Постановление об отказе возбудить дело о пытках Дадина в колонии отменили

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ отменила отказ в возбуждении уголовного дела о пытках в отношении оппозиционного активиста Ильдара Дадина, сообщает пресс-служба правозащитного фонда "Общественный вердикт".

"Генпрокуратура РФ отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пыток Ильдара Дадина в колонии. Материалы дела направлены на дополнительную проверку", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Карелии признала законным и обоснованным отказ регионального СКР возбуждать дело по жалобам активиста.

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года.

Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года признал Дадина виновным в этом преступлении и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.

22 февраля президиум ВС РФ постановил освободить Дадина от наказания. "Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию", - говорится в решении президиума, оглашённом по итогам рассмотрения представления председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу Дадина в связи с постановлением Конституционного суда РФ.

КС РФ 10 февраля по итогам рассмотрения жалобы активиста на статью 212.1 Уголовного кодекса (УК) РФ (неоднократное нарушение правил организации или проведения митингов, демонстраций и пикетирования) постановил, что вынесенные в отношении Дадина судебные акты подлежат пересмотру.

КС РФ признал оспариваемую статью не противоречащей Конституции РФ, но рекомендовал законодателю ее доработать.

Согласно закону, досрочное освобождение от отбывания наказания производится в день поступления в колонию соответствующего постановления суда либо утром следующего дня (если документ поступает после окончания рабочего дня).

Закон гласит, что осужденному, освобожденному от отбывания наказания вследствие отмены приговора в связи с прекращением уголовного дела, в документе об освобождении приносятся официальные извинения от имени государства.