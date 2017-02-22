При обрушении крыши жилого дома в Кемерово никто не пострадал

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Жильцы дома по улице Патриотов в Заводском районе Кемерово в результате обрушения крыши не пострадали, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по Кемеровской области.

"Жильцы дома эвакуированы, никто из них не пострадал", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительной версии, обрушение произошло из-за разрушения стропил.

Согласно данным сайта Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в доме 1955 года постройки проживает 50 человек, в 2016 году здание было признано аварийным.

Как сообщалось, видео с записью, на которой видно, что крыша двухэтажного здания провалилась внутрь, появилась в социальных сетях в среду вечером. На месте работают спасатели и полиция.