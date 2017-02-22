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Прокуратура согласилась возбудить дело о нападении на мужа юриста ФБК

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за нападения на антрополога Сергея Мохова, которому неизвестный сделал инъекцию неустановленного препарата, сообщила его жена, юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь.

"Постановление отменили, об этом мне сегодня сообщил адвокат мужа. Материал проверки будет снова направлен в Донской отдел МВД, они должны провести дополнительные мероприятия", - сказала Соболь "Интерфаксу".

Причины, по которым прокурор принял решение об отмене постановления, не были представлены адвокату, однако, по мнению Соболь, оно было принято из-за неполноты действий полиции для установления и квалификации случившегося, а также поиска нападавших.

Соболь ранее сообщила "Интерфаксу", что неизвестный мужчина напал на Мохова у подъезда в ночь на 26 ноября. Мужчина, стоявший с букетом цветов, вколол ему неизвестный препарат в бедро и скрылся.

Основные симптомы прошли в течение часа, врачи сообщили Соболь, что препарат быстро распался в организме, и, судя по последствиям и скорости распада, такое средство в аптеке купить невозможно.

По словам Соболь, врачи не смогли точно установить вещество, в связи с чем посоветовали Мохову сделать повторные анализы через несколько дней, а также через месяц, так как серьезные инфекции, такие как ВИЧ, проявляются не сразу.

Она отметила, что изначально Мохов считал, что нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью как антрополога, исследующего рынок ритуальных услуг, но после обсуждения предположения с людьми, работающими в этой сфере, эта версия отпала.

"Главная версия, которая остается у нас, - что это связано с моей профессиональной деятельностью как юриста "Фонда борьбы с коррупцией", - добавила Соболь.

23 января она сообщила, что правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения. Сергей Мохов - аспирант НИУ ВШЭ, социальный антрополог, главный редактор журнала "Археология русской смерти".

Теги: Сергей Мохов
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