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Проверка выявила нарушения в действиях полиции при задержании Трунова и Маруани

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве нашло признаки преступления в действиях полицейских, которые в ноябре прошлого года задержали юриста Игоря Трунова вместе с французским композитором Дидье Маруани.

"Управление собственной безопасности ГУ МВД по Москве по нашей жалобе нашло криминальную составляющую в действиях сотрудников Главного управления МВД России, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) и задержание", - сообщил "Интерфаксу" в среду Трунов.

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По его словам, материалы служебной поверки были направлены в Следственный комитет по Москве и столичную прокуратуру. Он пояснил, что уголовное дело в отношении сотрудников МВД может заводить только Следственный комитет.

Трунов также сообщил, что подал в Басманный суд очередную жалобу на действия сотрудников полиции. "Мы обратились в суд и требуем вызвать всех руководящих сотрудников МВД, которые отвечали за задержание. Также мы просим истребовать весь объем документов по ОРМ", - сказал он.

В конце ноября 2016 года Трунов и Маруани были задержаны в банке в Москве, куда они, по словам юриста, приехали подписывать мировое соглашение с певцом Филиппом Киркоровым, который якобы согласился выплатить Маруани 1 млн евро за неправомерное использование его музыки. Как сказал Трунов, по мировому соглашению предполагалось, что деньги Киркоров положит деньги в банк, после чего они будут переведены на счет Маруани.

Однако, как заявил "Интерфаксу" адвокат Киркорова Александр Добровинский, никакого соглашения не было. "Киркоров написал в полицию заявление о вымогательстве со стороны Маруани. Мы участвовали в следственном эксперименте", - сказал он.

Трунов и Маруани были доставлены в ГУ МВД России по Москве. Позднее адвокат юриста Людмила Айвар сообщила "Интерфаксу", что "полицейские отпустили Трунова и Маруани, принесли им извинения". Она также сказала, что правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по заявлению Киркорова о вымогательстве.

30 ноября 2016 года Трунов предположил, что Маруани подаст на Киркорова в американский суд за неправомерное использование его музыки. Маруани настаивал на том, что песня Киркорова "Жестокая любовь" является плагиатом, о чем, по его словам, свидетельствуют результаты экспертизы.

Между тем Добровинский заявил, что располагает результатами другой экспертизы, которая опровергает данное заявление. "У нас тоже есть экспертизы, которые говорят, что в песне совпадают всего лишь шесть нот", - сказал он.

Маруани в свою очередь сообщил, что напишет на Киркорова заявление о клевете. "То, как повел себя Киркоров - это западня, это преступление. Мои адвокаты подадут жалобу в прокуратуру за клевету на меня", - сказал Маруани.

Со своей стороны Киркоров заявил о готовности забрать заявление о вымогательстве со стороны француза, если тот принесет извинения.

В середине декабря столичная полиция по результатам проверки заявления Киркорова о вымогательстве со стороны Маруани направила запрос в правоохранительные органы Франции.

Проверка установила, что 21 ноября 2000 года ООО "Российское Авторское Общество" (РАО) зарегистрировало произведение российского композитора, о котором говорится в заявлении. "В ходе проверочных мероприятий иностранным исполнителем не предоставлено каких-либо документов, подтверждающих факт регистрации прав на его произведение до 21 ноября 2000 года, которое согласно полученным данным, исполнено было в 2002 году", - говорилось в сообщении пресс-службы полиции Москвы.

Там отметили, что в связи с этим по каналам Интерпола в компетентные органы Франции направлен соответствующий запрос для установления всех обстоятельств.

Теги: Игорь Трунов, Дидье Маруани
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