Руководство Госдумы переведет свои зарплаты на платежную карту "Мир"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Руководство Думы принял решение перевести начисление своих депутатских зарплат на карту "Мир", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты в среду.

"Мы провели консультации со всеми заместителями председателя Госдумы, представляющими разные фракции, и принято решение на основе консенсуса, что все наши коллеги, представляющие фракции за столом президиума, переводят свои зарплатные счета на карту "Мир", что желаем и вам", - обратился спикер к депутатам.

Володин сказал, что аппарат Госдумы может предложить депутатам воспользоваться картой "Мир", чтобы туда поступала и их заработная плата.