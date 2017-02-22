Экс-глава Россельхознадзора назначен замминистра сельского хозяйства

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Евгений Непоклонов назначен заместителем министра сельского хозяйства РФ. Соответствующее распоряжение правительства подписано 21 февраля 2017 года.

До этого назначения Непоклонов занимал должность заместителя руководителя Россельхознадзора, главного госветинспектора РФ.

Непоклонов родился в 1956 году. Закончил Московскую ветеринарную академию имени К.И. Скрябина. Кандидат ветеринарных наук, доктор биологических наук, профессор. Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса. С 2000 по 2004 года работал замруководителя, затем руководителем департамента ветеринарии Минсельхоза - главным госветинспектором РФ. С 2004 по 2008 год занимал пост замруководителя Россельхознадзора, с 2008 по 2011 годы был вице-президентом автономной некоммерческой организации "Научно-исследовательский институт диагностики и профилактики болезней человека и животных" (Москва). В августе 2011 года вернулся в Россельхознадзор на должность замруководителя.