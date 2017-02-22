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В Нью-Йорке простились с Виталием Чуркиным

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Церемония прощания со скончавшимся в минувший понедельник постоянным представителем РФ при ООН Виталием Чуркиным прошла в среду в Нью-Йорке в российской дипмиссии.Как передал корреспондент "Интерфакса", попрощаться пришли сотни человек, все с цветами. Букеты многие оставляли на входе в здание дипмиссии, а фотография российского дипломата в Большом зале приемов российского постпредства утопала в цветах. Посетители также оставляли записи в книге соболезнования.

Проститься с покойным Чуркиным пришли его коллеги по Всемирной организации, сотрудники российских дипмиссиий, российской школы в Нью-Йорке, постоянные представители иностранных дипкорпусов, среди которых были постпреды Великобритании, США, Китая и других государств.

Выразить слова соболезнования прибыл и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который накануне одним из первых оставил запись в книге соболезнований. Он высоко оценил дипломатическое мастерство Чуркина и отметил, что получил "большую человеческую поддержку" от российского дипломата, когда его кандидатуру выдвинули на пост генерального секретаря ООН.

По словам Гутерриша, он опирался на его "непререкаемый авторитет в СБ, как на человека, который знает все и пользуется уважением сторон". "Если в раю можно было бы выбирать профессию, определенно, Чуркин продолжил бы там свое дело", - сказал генсек ООН.

В свою очередь, постпред США при ООН Никки Хейли рассказала собравшимся, что, когда только приступила к работе в ООН, с нетерпением ждала встречи с Чуркиным. "Все вокруг о нем говорили - готовься к встрече с ним", - отметила она. "В первый раз я увидела его на заседании Совета Безопасности", - вспоминала новый американский постпред. Выступление Чуркина запало ей в душу, и как сказала Хейли, тогда она поняла, что имеет дело с интеллектуальным и харизматичным человеком.

Когда же личная встреча состоялась, то, по словам Хейли, Чуркин удивил ее своей любезностью и "прекрасным чувством юмора". "Встретиться с ним, пообщаться и не подружиться было невозможно", - подчеркнула американский постпред.

В свою очередь, посол России в США Сергей Кисляк в своей речи отметил, что давно работал вместе с В.Чуркиным и знает его как высокого профессионала, который пользуется уважением как российских, так и иностранных коллег. Он напомнил, что накануне соболезнования по случаю скоропостижной смерти российского дипломата выразили президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, что свидетельствует о высоком уважении, с которым относились к В.Чуркину.

Вдова В.Чуркина Ирина и сын Максим лично принимали соболезнования присутствующих. Дочь В.Чуркина Анастасия, которая работает в Лондоне, уже вылетела в Москву, сообщила вдова российского дипломата.

Во время минуты молчания собравшимся продемонстрировали на экране фотографии, запечатлевшие наиболее яркие моменты жизни В.Чуркина, и многие не смогли сдержать слез.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, гроб с телом Чуркина будет доставлен в Москву регулярным рейсом российских авиалиний из Нью-Йорка 23 февраля.

Церемония прощания состоится 24 февраля в 10.30 в Большом траурном зале ЦКБ управделами президента. В.Чуркина похоронят в этот же день на Троекуровском кладбище.

Теги: США, ООН, Россия, Виталий Чуркин
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