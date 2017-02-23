Владимир Путин встретится с участниками похода к берегам Сирии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, в День защитника Отечества, встретится с участниками военного морского похода к берегам Сирии.

"Владимир Путин встретится с офицерами Северного флота, отличившимися при выполнении служебно-боевых задач в акватории Средиземного моря у побережья Сирийской Арабской Республики", - сообщила накануне пресс-служба Кремля.

Ударная корабельная группа ВМФ РФ покинула главную базу Северного флота - Североморск 15 октября прошлого года и вернулась из дальнего похода 8 февраля этого года. Экипажи тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" выполняли боевые задачи у берегов Сирии.

15 ноября 2016 года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиации "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители были задействованы в военной операции на территории Сирии.

В составе авиакрыла "Адмирала Кузнецова" были палубные истребители МиГ-29 и Су-33, многоцелевые вертолеты Ка-27 и вертолеты радиолокационного дозора Ка-31. Кроме того, для "Адмирала Кузнецова" готовили разведывательно-ударные вертолеты нового поколения палубного базирования Ка-52К "Катран" (корабельная версия Ка-52 "Аллигатор"). "Адмирал Кузнецов" потерял в Средиземном море два истребителя - МиГ-29 и Су-33. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Крейсер "Петр Великий" - самый большой в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей противника, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны соединений боевых кораблей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на четверг у главы государства также запланировано оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ.