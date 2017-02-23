Руководство России возложит венок к могиле Неизвестного Солдата

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, информирует пресс-служба Кремля.

В торжественной церемонии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, другие государственные и политические деятели.

"В этот же день Путин встретится с офицерами Северного флота, отличившимися при выполнении служебно-боевых задач в акватории Средиземного моря у побережья Сирийской Арабской Республики", - отмечается в сообщении.