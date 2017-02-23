Двадцать человек пострадали в ДТП с автобусом и КамАЗом на Камчатке

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика в Мильковском районе Камчатского края пострадали 20 человек, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Всего в результате аварии пострадали 20 человек. Всем пострадавшим на месте была оказана первая медицинская помощь. Десять человек госпитализированы в Мильковскую районную больницу, еще 10 направлены на амбулаторное лечение. Два человека, в том числе 13-летняя девочка и водитель автобуса - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Автомобильная авария произошла на 303 км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково поздно вечером в среду.

По данным краевого Минтранса, "КамАЗ" с прицепом, выезжая с примыкающей дороги не пропустил двигавшийся по главной дороге автобус. Пассажирский автобус ехал из Петропавловска-Камчатского в Мильково по маршруту №201.

"Сейчас в Мильковском районе находится вертолет санитарной авиации. В ближайшее время он вылетит в Петропавловск-Камчатский и доставит первых четырех пострадавших. Вторым бортом вывезут еще шестерых. На первом этапе всех доставят в краевую больницу имени Лукашевского. Наши медики готовы принять и оказать им всю необходимую помощь", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко.