Шестеро пострадавших в ДТП на Камчатке доставлены в реанимацию

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Семеро пострадавших в результате столкновения автобуса с КамАЗом на Камчатке доставлены краевую больницу двумя вертолетами санавиации, сообщает в четверг пресс-служба правительства Камчатского края.

"Если говорить о состоянии - двое в тяжелом состоянии - это водитель автобуса и 13-летняя девочка. Остальные восемь человек - средней тяжести", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Татьяны Лемешко. По ее словам, всего в результате происшествия 12 человек направлены на амбулаторное лечение, 10 госпитализированы.

"Семеро пострадавших доставлены в краевую больницу, шестеро из них находятся в реанимации, а еще трое госпитализированных остались на месте, в Мильковской ЦРБ, где им оказывается необходимая помощь", - сказала краевой министр.

Она подчеркнула, что сейчас врачи краевой больницы оказывают всем необходимую помощь.

Как сообщалось, автомобильная авария с участием пассажирского автобуса и КамАЗа произошла поздно вечером в среду на 303 км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково.

По данным Управления ГИБДД по Камчатскому краю, за рулем КамАЗа с прицепом, перевозившего лес-кругляк, сидел водитель 1969 года рождения. Выезжая со второстепенной дороги, грузовик "зацепил" обочину, забуксовал и перегородил проезд следовавшему по главной дороге рейсовому автобусу, принадлежащему ООО "Городской автопарк" Петропавловка-Камчатского.

В результате аварии пострадали 20 человек. Среди пострадавших четыре девочки 1999, 2000, 2001 и 2003 годов рождения.

По данным ГИБДД, автобус был оснащен цифровым тахографом. Медицинское освидетельствование показало, что водитель грузовика был трезв.

Обстоятельства аварии выясняют следователи Следственного управления СКР по Камчатскому краю. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям водителя автобуса в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.