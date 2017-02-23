Кровля многоквартирного дома обрушилась в Томске

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Обрушение кровли произошло в двухэтажном 12-квартирном жилом доме на улице Сибирской в Томске, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в четверг.

"Площадь обрушения составила 20 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал. Перекрытия в квартирах не повреждены, расселения жителей дома не требуется", - говорится в сообщения.

Работники управляющей компании приступили к расчистке кровли от снега для ее восстановления.

Это не первое обрушение кровли в Томске за текущую зиму. Так, вечером 29 января в двухэтажном 12-квартирном шлакоблочном доме по Шпальному переулку в Томске произошло обрушение кровли на площади 60 кв.м. Никто не пострадал, однако оказались повреждены коммуникации, находящиеся на чердаке дома, для ремонта которой пришлось на время отключить горячее водоснабжение и отопление. Причиной инцидента стал неубранный снег.