Психически нездоровый житель Удмуртии зарезал двоих соседей

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух и более лиц в поселке Ува, сообщает пресс-служба управления СКР по Удмуртии в четверг.

"В поселке Ува возбуждено уголовное дело по факту нанесения ножевых ранений трем местным жителям", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в ночь на четверг в Увинскую районную больницу были доставлены двое мужчин с ножевыми ранениями в шею. Один из них, 32-летний молодой человек, признался, что ранил второго - 48-летнего сожителя своей матери, а затем нанес ранение сам себе. Он сообщил также, что напал с ножом на двоих соседей. "Следователи и сотрудники полиции выехали по указанному адресу и обнаружили в доме тела хозяев - 57-летнего и 55-летнего мужчин с резаными ранами шеи", - сообщает пресс-служба.

Мотив преступления в настоящее время выясняется. "По имеющейся информации, мужчина, заподозренный в убийствах, страдает психическим расстройством", - уточняется в сообщении.

Как информирует СКР, "состояние его, а также доставленного в больницу потерпевшего остается тяжелым".