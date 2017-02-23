Переправа в Крым возобновила прерванную ветром работу

Новая структура будет отвечать за контрпропаганду Подробнее

В среду президиум ВС РФ освободил оппозиционера от наказания, признав за ним право на реабилитацию Подробнее

По заявлению о пытках Дадина в колонии проведут новую проверку

Ранее СМИ сообщали, что экс-министр обороны может стать заместителем генерального директора "Ростеха" Подробнее

Екатеринбургская воспитательница осуждена на шесть месяцев лишения свободы за репост видео Подробнее

22 февраля 14:04

В парке "Патриот" построят мини-копию Рейхстага для тренировок юнармейцев

По словам Шойгу, он нужен для того, чтобы "юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место" Подробнее

22 февраля 13:34

Двое обвиняемых в убийстве семьи полицейского в Самарской области осуждены пожизненно

Еще двое подсудимых получили по 26 и 25 лет заключения Подробнее

22 февраля 11:54

Президиум Верховного суда отменил приговор Дадину

Президиум постановил освободить оппозиционера из-под стражи и признать за ним право на реабилитацию, его дело закрыто Подробнее

22 февраля 10:54

Похороны Виталия Чуркина состоятся 24 февраля в Москве

Прощание с покойным постпредом РФ при ООН начнется в среду в Нью-Йорке Подробнее

22 февраля 09:54

Прокуратура подтвердила запрос о возбуждении нового дела на главу "Почты России"

Дело по материалам первой проверки в отношении Страшнова до сих пор не возбуждено Подробнее

22 февраля 08:48

Прокуратура попросила завести на гендиректора "Почты России" еще одно дело