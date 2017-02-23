ВМФ РФ до конца 2017 года получит ледокол, фрегат и десантный корабль

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Два новых патрульных корабля с корпусом ледового класса и две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 заложат в первом полугодии 2017 года, сообщил главком ВМФ РФ Владимир Королев.

"Флот активно развивается. В интересах ВМФ России реализуется Государственная программа военного кораблестроения. Уже в первом полугодии 2017 года для ВМФ России в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейский верфях" будут заложены 2 принципиально новых патрульных корабля, корпус который будет иметь ледовый класс, а также первые две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 в серии из 6 единиц запланированных для Подводных сил Тихоокеанского флота", - говорится в его поздравлении экипажам российских боевых кораблей, выполняющих задачи в Мировом океане, а также личному составу Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии в связи с Днем защитника Отечества.

"До конца 2017 года ВМФ России получит в свой состав первый за несколько десятилетий, ледокол "Илья Муромец", в состав ВМФ будут приняты фрегат 1135.6 "Адмирал Макаров", большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711. Корабли и подводные лодки ВМФ России оснащаются высокоточным оружием, - сказал главком. - Российский Военно-Морской Флот способен надежно стоять на страже мира и стабильности".