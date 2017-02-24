В детской больнице в Твери произошел пожар

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Ночью 24 февраля в здании детской областной клинической больницы Твери произошло возгорание кровли, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Жертв и пострадавших нет. Все пациенты и персонал эвакуированы", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в тушении пожара принимают участие 57 человек и 18 единиц техники.

"Ситуация находится на особом контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени. Главе региона оперативно направляется вся информация о ходе ликвидации пожара", - добавили в пресс-службе.