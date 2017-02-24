Первый после аварии космический "грузовик" "Прогресс МС-05" причалит к МКС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Космический грузовик "Прогресс МС-05" утром в пятницу причалит к Международной космической станции (МКС).

"Стыковка производится по двухсуточной схеме. Ожидается, что корабль причалит в автоматическом режиме", - сообщили "Интерфаксу" в Центре управления полетами.

Стыковка корабля с МКС будет происходить по двухсуточной схеме.

Корабль доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе топливо, сжатые газы, скафандр "Орлан-МКС", оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для экипажа МКС.

1 декабря не удалось вывести на орбиту запущенный с космодрома Байконур космический грузовик "Прогресс МС-04", который должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов. В результате нештатной ситуации произошла потеря связи с "Прогрессом" на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой местностью в Туве.

Основной версией аварии космического грузового корабля "Прогресс МС-04", упавшего в декабре 2016 года, признано разрушение двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя.

Ракета-носитель "Союз-У" эксплуатируется с 1973 года. Она предназначалась для выведения на околоземную орбиту транспортных кораблей, космических аппаратов специального, технологического и медико-биологического назначения (типа "Фотон" и "Бион"), а также автоматических космических аппаратов различных типов. На данный момент производство "Союз-У" завершено.