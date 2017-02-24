Пожарные ликвидировали открытое горение в детской больнице в Твери

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Открытое горение на пожаре в детской клинической больнице в Твери ликвидировано, сообщило Главное управление МЧС по региону.
"В 05:40 объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Всего к тушению пожара, по данным спасателей, привлекается 232 человека и 69 единиц техники. "В том числе от МЧС России - 193 человека и 52 единицы техники", уточняет сайт МЧС по Тверской области.
Ранее сообщалось, что в здании детской областной клинической больницы Твери произошло возгорание кровли.