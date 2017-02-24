Один рыбак погиб и один пропал после опрокидывания лодки в Крыму

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Моторная пластиковая лодка с тремя рыбаками перевернулась в Черном море на юге Крыма: один погиб, второй - пропал, третий - спасся сам, сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления МЧС.

"Один из пострадавших самостоятельно выплыл на берег. Он доставлен в больницу с предварительным диагнозом "переохлаждение II степени", - отметили спасатели.

Сотрудники МЧС обследовали 20 километров прибрежной зоны, специалисты Государственной инспекцией по маломерным судам искали рыбаков вдоль берега на катере "Маргейт". В результате обнаружено тело.

"Продолжается поиск третьего рыбака, - заявили в пресс-службе. - В работах задействованы 28 человек личного состава и 13 единиц техники, в том числе авиация".

Инцидент с лодкой произошел вечером 22 февраля в поселке Мисхор, в 300 метрах от берега. Температура воды в море была тогда +7°, воздуха - три градуса тепла.