МЧС предупредило крымчан о сильном ветре и резком похолодании

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено на субботу и воскресенье в Крыму из-за резкого ухудшения погоды, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

"В связи с прохождением холодного фронта ожидаются сложные погодные условия: днем 25 февраля сильные дожди, вечером - переходящие в мокрый снег. В отдельных районах отложение мокрого снега. Ветер юго-западный, вечером - северо-западный 17-22 м/с. 26 февраля - резкое понижение температуры воздуха на 10-12 градусов до 2-7 градусов мороза", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов не выходить в море в шторм, в горы - в снегопад; при шквалах держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, не парковать автомобили возле крупных деревьев.