Ветер прервал работу Керченской переправы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Движение паромов в Керченском проливе приостановлено в пятницу вечером из-за сильного ветра в регионе, сообщила "Морская дирекция" (оператор переправы).

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий", - отмечает компания-оператор.

"Морская дирекция" ранее предупредила, что переправа может работать с перебоями с четверга по воскресенье, поскольку скорость ветра периодически будет увеличиваться до 20 метров в секунду. 23 февраля паромы четыре часа не ходили из-за шквалов.

Керченская переправа является единственной автотранспортной артерией между Крымским полуостровом и "материковой" Россией. Она используется для перевозки людей, автомобилей и грузов. Пассажиропоток в 2016 году вырос на переправе на 31% по сравнению с 2015 - до 6,25 млн человек.