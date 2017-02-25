Переправа в Крым возобновила остановленную ветром работу

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Движение паромов в Керченском проливе, приостановленное в пятницу вечером из-за сильного ветра, восстановлено, сообщила "Морская дирекция" (оператор переправы).

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", - говорится в информации компании-оператора.

"Морская дирекция" ранее предупредила, что переправа может работать с перебоями с четверга по воскресенье, поскольку скорость ветра периодически будет увеличиваться до 20 метров в секунду.

Керченская переправа является единственной автотранспортной артерией между Крымским полуостровом и "материковой" Россией. Она используется для перевозки людей, автомобилей и грузов. Пассажиропоток в 2016 году вырос на переправе на 31% по сравнению с 2015 - до 6,25 млн человек.