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На Сахалине 20 рыбаков унесло в Охотское море на отколовшейся льдине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Около 20 рыбаков-любителей находятся, по предварительным данным, на льдине, отколовшейся от припая в Охотском море в акватории на юге Сахалина, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В заливе Мордвинова в районе села Охотское (Корсаковский район) в результате отжимного ветра образовалась трещина, за которой оказалось 20 рыбаков-любителей, не имеющих возможность самостоятельно ее преодолеть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в район происшествия выдвинулись спасатели из центральной спасательной станции села Охотское. Из Южно-Сахалинска выехала дежурная смена спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС им. В.А.Полякова с необходимым снаряжением, а также оперативная группа ГУ МЧС. К спасательной операции привлечены 13 человек и 7 единиц техники.

Как сообщалось, 17 февраля в том же районе с оторвавшейся от припая льдины спасатели с помощью вертолета сняли семерых рыбаков-любителей.

Пресс-служба также напоминает, что неоднократно сообщала о том, что выход на припай опасен и призывала рыбаков не выходить на лед.

Теги: Сахалин
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