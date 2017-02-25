Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" будет спущен на воду в мае

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В 2017 году продолжится строительство для ВМФ России кораблей и подводных лодок - носителей крылатых ракет "Калибр", показавших свою высокую боевую эффективность в ходе боевых действий в Сирии.

"В мае 2017 года в Санкт-Петербурге АО "Северная верфь" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") запланирована церемония спуска на воду головного корвета проекта 20385 "Гремящий", - сообщил начальник Управления кораблестроения Главного командования ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников.

"Спуск корабля на воду позволит сотрудникам судостроительного завода "Северная верфь" завершить монтаж корабельных систем, главных двигателей и валопроводов, выполнить их центровку и подготовить "Гремящий" к швартовным испытаниям. Данный корабль построен с использованием исключительно российских технологий и оборудования", - отметил он.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ отметили, что головной корвет проекта 20385 "Гремящий" был заложен в 2012 году. В состав его вооружения входят ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитно-ракетный комплекс "Редут", 100-мм артиллерийская установка, 30-мм зенитные орудия АК-630М, а также комплекс противолодочного вооружения "Пакет".

Многоцелевые корветы проекта 20385 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов у корветов этого проекта значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.