Спасатели сняли 12 рыбаков-любителей со льдины в районе Сахалина

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели сняли со льдины, отколовшейся от припая в акватории юга Сахалина, 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Спасатели перевезли через трещину 12 человек. В районе ведения спасательной операции неблагоприятные погодные условия - метель, поэтому привлечь вертолет невозможно", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, рыбаков снимают со льдины и перевозят на неоторвавшуюся часть припая с помощью двух резиновых лодок, которые могут вместить в себя только трех человек.

Спасательная операция продолжается. В ней задействованы 25 человек.

Как сообщают очевидцы, трещина образовалась в припае примерно в 3 км от берега. По их словам, несколько снегоходов утонули в море. Большое количество рыбаков, которые находились в том районе, бросились к берегу, когда отжимным ветром начало ломать припай.

В субботу во второй половине дня в МЧС поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (одно из самых популярных мест для любительской подледной рыбалки на юге Сахалина - ИФ) в районе села Охотское в результате отжимного ветра образовалась трещина. На отколовшейся от припая льдине оказались 20 рыбаков-любителей, не имеющих возможности самостоятельно ее преодолеть.

Пресс-служба МЧС напоминает, что неоднократно сообщала о том, что выход на припай опасен и призывала рыбаков не выходить на лед. Рыбаков также предупреждали, что к Сахалину в субботу подходит очередной циклон.