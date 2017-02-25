Сноубордист из Москвы погиб в горах Кабардино-Балкарии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU -- Москвич погиб на склоне Чегета в Кабардино-Балкарии, ориентировочно на высоте 2800 метров над уровнем моря, сообщил в субботу "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по КБР Кантемир Беров.

"Тело москвича, 1988 года рождения, погибшего на Чегете, транспортируют спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - сказал Беров.

Он уточнил, что сноубордист погиб при спуске с запрещенного для катания северного склона горы Чегет.

В транспортировке тела участвует 11 спасателей, задействованы две единицы техники.