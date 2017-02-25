Суд арестовал избившего медиков новгородца

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд в субботу взял под стражу 39-летнего инженера Алексея Головина, обвиняемого в том, что он избил в больнице в Великом Новгороде двух медиков и охранника, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Ходатайство о взятии новгородца под стражу заявило региональное управление Следственного комитета.

Сторона защиты просила применить к Головину меру пресечения, не связанную с лишением свободы - домашний арест, залог или подписку о невыезде.

Суд арестовал Головина. Решение районного суда может быть обжаловано в областном.

Ночью 23 февраля бригада скорой помощи доставила из городского кафе в Новгородскую областную клиническую больницу (ОКБ) мужчину 1978 года рождения с рваной раной на лице.

По данным следствия, Головин был нетрезв и агрессивен. В результате дебоша пациента в приемном покое пострадали три человека. Медсестра с сотрясением мозга была госпитализирована в нейрохирургическое отделение ОКБ. Санитарка с переломом лицевых костей попала в отделение челюстно-лицевой хирургии. Обеим женщинам потребовались операции. Был также травмирован охранник ОКБ. Дебошира задержала полиция. Головин оскорбил и травмировал полицейского.

Правоохранители возбудили дела по статьям "Побои", "Применение насилия в отношении представителям власти" и "Оскорбление представителя власти".

24 февраля Головину предъявили обвинение. Он частично признал вину и заявил, что почти не помнит того, что происходило с ним в больнице.