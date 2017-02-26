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Ребенок в Якутске упал в строительный котлован

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Восьмилетний мальчик в Якутске упал в строительный котлован глубиной около семи метров, ребенок госпитализирован.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба "Служба Спасения Якутии", инцидент произошел в субботу. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели.

"Спуск в котлован с противоположной стороны был пологим, у пострадавшего мальчишки уже работали врачи скорой помощи. Прямо на месте медики оказали всю необходимую медицинскую помощь и подготовили ребенка к транспортировке к карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

По словам медиков, у ребенка серьезные травмы.

Отмечается, что строительный котлован никак не огорожен, охраны нет.

Теги: Россия, Якутск
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