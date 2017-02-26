Ассамблея Межпарламентского союза пройдет в октябре в Петербурге

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин распорядился образовать Организационный комитет по подготовке и проведению 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, сообщает сайт правовой информации.
"Провести 14-18 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге 137-ю Ассамблею Межпарламентского союза", - говорится в документе.
Согласно распоряжению, в состав оргкомитета в качестве сопредседателей вошли спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
МИД России поручено обеспечить выдачу виз иностранным участникам и гостям Ассамблеи.