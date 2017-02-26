Ассамблея Межпарламентского союза пройдет в октябре в Петербурге

25 февраля 10:52

Всех рыбаков сняли с отколовшейся в Охотском море льдины

МЧС предупреждало сахалинских рыбаков-любителей об опасности выхода на лед в этом месте Подробнее

24 февраля 23:11

Ансамбль имени Александрова выступил на открытии Всемирных военных игр в Сочи

В шоу приняли участие танцоры и певцы Большого театра, а также каскадеры-мотоциклисты Подробнее

24 февраля 16:00

Минобороны РФ ответило на критику по поводу макета Рейхстага в парке "Патриот"

Строительством объекта, который, согласно замыслу, будут штурмовать юноармейцы, возмутились немецкие политики Подробнее

24 февраля 13:22

Петр Толстой по итогам ПА ОБСЕ заявил о выходе России из изоляции