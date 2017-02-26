На месте гибели псковских десантников в Чечне установят поклонный крест

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - На месте гибели псковских десантников в Чечне установят поклонный крест, сообщили департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Поклонный крест весом 9 тонн и высотой в 2,6 метра планируется установить 2 марта в Аргунском ущелье в районе населенного пункта Улус-Керт Чеченской Республики на месте легендарного боя 6-й парашютно-десантной роты псковской дивизии ВДВ с превосходящими силами боевиков на высоте 776.0", - сообщили в департаменте.

В мероприятии примут участие представители Воздушно-десантных войск и члены семей погибших десантников.

29 февраля 2000 года в Чечне в Аргунском ущелье близ Улус-Керта и Сельментаузена на горе Истыкорд произошел бой с превосходящими по численности силами боевиков, в котором погибла практически вся 6-я рота и часть 4-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ.

В бою погибли 84 псковских десантника. Выжить удалось лишь шестерым. За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. 68 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них - посмертно.