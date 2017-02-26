В Петербурге скончался физик и математик Людвиг Фаддеев

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Академик Людвиг Фаддеев скончался в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает "Фонтанка".

Прощание с известным физиком-теоретиком и математиком состоится в среду, 1 марта. Время и место уточняются.

Как напоминает издание, Фаддеев был одним из ведущих мировых специалистов в области квантовой физики. Член президиума РАН являлся основоположником целого научного направления в области теоретической ядерной физики. В 2016 году именем Фаддеева была названа международная медаль.