Чемезов назвал основной источник доходов "Ростеха"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" получает основную выручку от экспорта вооружений и поставок Минобороны РФ, рассчитывает увеличить долю гражданской продукции, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Хотим мы - не хотим, основной объем выручки, основная доля - это продажа вооружений. Продажа не только на экспорт, но и продажа внутри - министерству обороны России", - сообщил Чемезов в интервью изданию Defense News.

"У нас пока на сегодняшний день 70% предприятий - это предприятия оборонные, а 30% - гражданские", - сказал Чемезов.

По его словам, к 2025 году доля гражданской продукции "Ростеха" должна вырасти до 50%.

"У нас далеко не вся военная промышленность находится в "Ростехе", - сказал Чемезов, отметив, что в "Ростех" не входят ОСК, ОАК и ряд других компаний.

"Ростех" - российская госкорпорация. В её состав входит более 700 организаций, из которых сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 в гражданских отраслях промышленности, а также выделено 22 организации прямого управления.