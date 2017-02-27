Снежный циклон начал двигаться в сторону Камчатки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели на Камчатке предупреждают о подходе тихоокеанского циклона, который, по прогнозу метеорологов, начнет влиять на юго-восточное побережье полуострова в понедельник по второй половине дня по местному времени.

"На территории Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского районов, а также в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске ожидается снег", - сообщило в понедельник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

По данным спасательного ведомства, во вторник и среду, смещаясь в северном направлении вдоль восточного побережья, циклон распространит свое влияние на территорию полуострова. "В Усть-Камчатском, Алеутском и Карагинском районах пройдут умеренные, местами сильные осадки в виде снега и снега с дождем", - сказано в сообщении. Ветер на восточном побережье может достигать в порывах 22 м/с, ожидается метель. На дорогах гололедица. "Циклон будет оказывать влияние на северо-восточное побережье Камчатского края до конца суток четверга", - отмечают в МЧС.

По оценке специалистов, критериев опасных явлений циклон не достигнет. "Главное управление МЧС по региону и его структурные подразделения находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации", - подчеркивают спасатели.