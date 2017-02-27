В Приморье собрались привлечь на военную службу по контракту 1,5 тысячи человек

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В 2017 году в Приморье планируют набрать свыше 1,5 тысячи кандидатов на военную службу по контракту для войск и сил Тихоокеанского флота (ТОФ) и Восточного военного округа (ВВО), сообщает пресс-служба ТОФ.

"С начала года с желанием заключить контракт с министерством обороны уже обратились около 800 человек. Из них более 100 уже отправлены в войска, еще 180 находятся в стадии оформления документов и прохождения медицинской комиссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2016 году отбор провели среди 2,5 тысячи кандидатов из числа жителей Приморья. Его прошли более тысячи молодых людей, они направлены для прохождения военной службы в части ТОФ и ВВО.