МЧС России завершило операцию по тушению пожаров в Чили

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - МЧС России завершило операцию по оказанию помощи Чили в борьбе с природными пожарами, сообщили в пресс-службе МЧС.

"Благодаря слаженным действиям международной авиационной и наземной группировок, лесопожарная обстановка в Чили стабилизировалась. По решению руководства Координационного штаба работа по тушению природных пожаров завершена, мониторинг обстановки осуществляется силами авиации Республики Чили", - сказал собеседник агентства.

По данным Национального центра управления по чрезвычайным ситуациям МВД Чили, все очаги лесных пожаров ликвидированы.

"Сегодня самолет Ил-76 МЧС России, завершив работу по тушению пожаров, вылетел из Сантьяго в Россию", - сообщили в ведомстве.

По информации МЧС, представители Национального управления по чрезвычайным ситуациям Чили поблагодарили российских летчиков за высокий уровень работы при тушении лесных пожаров, отметив высокую точность сбросов воды на очаги возгораний - более 90% попаданий.

"Они отметили, что самолет Ил-76 МЧС России поднимает на борт почти в 4 раза больше воды, чем другие машины - 42 тонны, что значительно эффективнее для тушения пожаров по сравнению с другими зарубежными авиационными судами", - рассказали в МЧС.

Ил-76 приступил к тушению природных пожаров в Чили 30 января. "За время работы он совершил 41 вылет, во время которых произведено 80 сбросов воды общей массой свыше 1700 тонн", - уточнили в МЧС. Благодаря работе Ил-76 не допущено распространение огня в сторону 17 населенных пунктов: Мелипилья, Сан-Педро, Портосуэло, Навидад, Консепсьон, Сан Хавьер, Сан Хуан, Талами, Кильпуэ, Винья-дель-Мар, Пеньялолен, Картахена, Лампа, Приход Инес, Катильо, Кильон и Касабланка, в которых проживают около 900 тыс. человек.