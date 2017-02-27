Трехлетний мальчик выжил после падения с четвертого этажа в Красноярске

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Красноярска выясняет обстоятельства падения трехлетнего мальчика из окна жилого дома. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МВД России по Красноярскому краю в понедельник.

"Происшествие случилось примерно в 12:40 по местному времени. Мальчик 2013 года рождения выпал из окна четвертого этажа жилого дома в Кировском районе Красноярска. В результате падения он выжил, но получил различные травмы и был госпитализирован", - сказал сотрудник пресс-службы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Уже установлено, что родители мальчика не стоят на учете у правоохранителей и характеризуются положительно.