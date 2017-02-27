В Самарской области два школьника утонули в овраге с подтаявшим льдом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Самарской области проводит проверку по факту гибели двух детей, катавшихся с горки в селе Красные ключи в Похвистневском районе региона, сообщается на сайте управления в понедельник.

По предварительной версии, два друга - мальчики 9-ти и 10-ти лет, - примерно в 15:00 в воскресенье пошли на окраину села кататься с горки рядом с оврагом.

"Лед в овраге уже начал таять. Дети упали в овраг, провалились под лед и утонули", - уточнила агентству "Интерфакс" официальный представитель управления Елена Шкаева. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.