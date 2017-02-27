Пять человек погибли в аварии в Курганской области

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Грузовик DAF и два легковых автомобиля Nissan Almera и "УАЗ Патриот" столкнулись в понедельник утром на 165 км трассы "Иртыш" в Курганской области, погибло пять человек.

Как сообщила агентству "Интерфакс" начальник отдела информации и общественных связей управления МВД по Курганской области Елена Радаева, из пятерых погибших - двое детей, одному из которых было 4 года. По второму ребенку информация уточняется. Кроме того, два человека получили травмы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, по предварительной информации, Nissan Almera под управлением 21-летнего водителя при обгоне столкнулся с УАЗом, который от удара отбросило на встречную полосу, где он врезался в грузовик.

Водитель "Nissan Almera" и один из пассажиров УАЗа, с различными травмами были госпитализированы в Мишкинскую центральную районную больницу. Все погибшие находились в автомобиле "УАЗ Патриот".

Во избежание заторов на месте аварии организовано реверсивное движение транспорта, говорится в пресс-релизе.