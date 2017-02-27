Росавтодор не исключил дифференциацию тарифа "Платон" в будущем

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава Росавтодора Роман Старовойт не исключает возможности дифференциации тарифа в системе взимания платы с грузовиков "Платон" по завершению ее развертывания в полном объеме.

Как заявил чиновник в ходе онлайн-конференции в понедельник, вопросы введения льгот для перевозчиков рассматриваются на площадке рабочей группы при Минтрансе РФ, "и пользователи системы взимания платы обращались к нам с возможностью дифференциации тарифа".

"Но сегодня решения правительством и министерством транспорта окончательно в этой части не принято. Это связано в первую очередь с тем, что довольно сложно технически провести такую дифференциацию, а самое главное - потом ее администрировать. Как нам кажется, в дальнейшем, когда система будет развернута до конца - а это произойдет до конца текущего года, дополнительный функционал по предложению пользователей может быть усовершенствован, и, возможно, правительство примет решение о дифференциации для малого бизнеса", - сказал он.

Заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих ранее говорил, что Минтранс РФ не исключает возможность установления дифференцированного тарифа в системе "Платон", но это вопрос""даже не завтрашнего дня".

Льготный тариф системы "Платон" в размере 1,53 руб. за километр пути действует до 15 апреля 2017 года, после составит 3,06 рубля за километр пути.