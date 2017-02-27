На Земле Франца-Иосифа закончилась полярная ночь

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - На архипелаге Земля Франца-Иосифа, который является одной из самых северных территорий России и мира, завершилась полярная ночь, сообщила пресс-служба национального парка "Русская Арктика".

На опорном пункте нацпарка - острове Земля Александры (входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа) полярная ночь была зарегистрирована 15 октября. Первый восход солнца над архипелагом, по астрономическим данным, отмечается 26 февраля.

"Стало заметно светлее. Правда, заснять первые солнечные лучи пока не удается из-за сильных метелей", - отметил руководитель группы сотрудников национального парка, зимующих на острове Земля Александры, Денис Менников.

Высокоширотное положение арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа - территории национального парка "Русская Арктика" - обуславливает продолжительный период полярной ночи, которая длится от 98 до 133 суток.