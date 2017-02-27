В Краснодаре задержана няня по подозрению в убийстве ребенка

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Тело задушенного мальчика обнаружено в гараже частного дома в Краснодаре, по подозрению в убийстве задержана няня ребенка, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю в понедельник.

По данным следствия, 21 февраля в полицию Краснодара с заявлением о пропаже 9-месячного сына обратилась гражданка Нигерии. В тот же день аналогичное заявление написала местная жительница - 33-летняя няня ребенка. Последняя сообщила, что мальчик несколько месяцев жил у нее дома, а потом его якобы забрала знакомая матери.

Следователи провели осмотр домовладения няни и обнаружили тело малыша в подвале гаража. Оно было обернуто в полиэтиленовый пакет и закопано в землю. Судмедэксперты установили, что жертву задушили.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемая задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу.