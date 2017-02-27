СКР возбудил еще три уголовных дела в связи обстрелами в Донбассе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила о возбуждении еще трех уголовных дел по фактам гибели мирного населения Донбасса зимой этого года под бомбежками украинскими вооруженными силами.

"Установлены новые факты проведения украинскими военнослужащими артиллерийских обстрелов населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, в результате которых гибнут мирные жители", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

По данным следствия, 14 и 24 января украинскими военнослужащими были обстреляны с применением артиллерийских орудий калибра не менее 122 мм города Стаханов и Кировск Луганской области. В результате погибли два мирных жителя.

"Также установлено, что в период с 16 по 26 февраля военнослужащие вооруженных сил Украины и национальной гвардии Украины, выполняя преступные приказы вышестоящего командования, произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Ясиноватая, Докучаевск, а также Новоазовском районе Донецкой области, в результате которых ранения получили три мирных жителя", - сказала Петренко.

Были разрушены и повреждены более 20 жилых домов и других гражданских объектов, в том числе Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая питьевой водой несколько населенных пунктов с многотысячным населением.

Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

СКР расследует эти преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства, позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами РФ, в случае если они не понесли за это наказание.